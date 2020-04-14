МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотников на дорогах, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте кабмина.

"Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества в целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах РФ", — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения – 12 мая.