МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину, Банку России и РФПИ до 10 июня проработать вопрос о повышении уровня защиты инвесторов закрытых паевых инвестфондов (ЗПИФ), финансирующих инвестпроекты в России, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте кабмина.

"Минэкономразвития России и Минфину России совместно с Банком России и акционерным обществом "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" проработать вопрос о повышении уровня защиты инвесторов закрытых паевых инвестиционных фондов, финансирующих инвестиционные проекты на территории Российской Федерации, в том числе в рамках функционирования специальных административных районов на территориях острова Русский (Приморский край) и острова Октябрьский (Калининградская область)", — отмечается в сообщении.

Срок исполнения поручения – 10 июня.