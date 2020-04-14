МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвитию, Минфину и ЦБ разработать механизмы для увеличения объёмов инвестиций госкорпораций и компаний с госучастием в венчурные фонды, сообщается на сайте кабмина.

"Минэкономразвития России и Минфину России совместно с Банком России и акционерным обществом "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" представить предложения по созданию механизмов, позволяющих увеличить объём инвестиций государственных корпораций и компаний с государственным участием в венчурные фонды, в том числе за счёт возможного инвестирования средств специализированным фондом в иные венчурные фонды, а также по возможности создания совместных венчурных фондов", — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 10 июня.

Кроме того, Мишустин поручил Минфину, Минтруду и МЭР рассмотреть вопрос об инвестировании пенсионных накоплений НПФ в фонды прямых и венчурных инвестиций.

"Проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций", — говорится в сообщении.

Добавляется, что при подготовке соответствующих предложений министерства должны обеспечить взаимодействие с ЦБ.