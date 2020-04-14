МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Ценовая война была "нежелательным отклонением" Саудовской Аравии от политики королевства по нефтяному рынку, нацеленной на совместное сокращение добычи сырья, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью изданию Financial Times.

"(Участие в ценовой войне — ред.) было нежелательным отклонением с нашей стороны, но нам пришлось так поступить из-за желания получить некоторый доход вместо того, чтобы сидеть сложа руки и ничего не делать", — сказал Абдель Азиз бен Сальман. По его словам, решение королевства нарастить добычу и резко снизить экспортные цены было необходимо, чтобы создать финансовый буфер для экономики. Как отметил министр, заключение договоренности по снижению добычи нефти стало признаком того, что стороны "не меняют свой подход".

В марте ОПЕК+ не смогла договориться по вопросу о будущем сделки ОПЕК+ на фоне пандемии коронавируса, что привело к разрыву соглашения и началу ценовой войны на рынке. Россия тогда предлагала просто продлить соглашение на текущих условиях, чтобы точнее оценить ситуацию и принять более взвешенное решение, а Саудовская Аравия была готова принять только вариант увеличения сокращения добычи нефти альянсом на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.