МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. До 8 миллионов россиян могут потерять работу из-за коронавируса, при этом официальная статистика может показать цифру от 2,5 до 4 миллионов человек, рассказал агентству "Прайм" директор и партнер компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"Дело в том, что официальные данные фиксируют число людей, обратившихся за помощью государства – в центры занятости населения, МФЦ. Часть населения работала по "серым" схемам, без официального трудоустройства. Такие люди пострадают больше всего – число заказов падает, а бизнес гораздо легче отказывается от услуг неофициальных работников – отправляет в неоплачиваемый отпуск или срезает выплаты (это приводит к росту скрытой безработицы)", — говорит эксперт.

По словам Мясоедова, только в Москве в наиболее пострадавших сферах услуг, общепита и туризма работу могут потерять от 400 тысяч до миллиона человек.

К середине 2019 года доля граждан, работающих неофициально, достигла 21,3%, что стало рекордным значением с 2016 года, когда экономика России выбиралась из рецессии.

От кризиса пострадает практически все население, только ущерб будет разным, уверен Мясоедов.

"Бюджетным работникам продолжат платить зарплату, но из-за роста цен, на нее можно будет купить меньше продукции. Фрилансерам, бывшим работникам общепита, туристической отрасли, перевозок – придется искать подработки, либо становиться на биржу, чтобы получать социальные выплаты от государства", — говорит он.

Количество желающих найти подработку россиян в первую нерабочую неделю на фоне коронавируса выросло по сравнению с предыдущей неделей на 38%, выяснили аналитики сервиса YouDo.com. Сейчас на сайте зарегистрировано более 2 миллионов человек, такой рост наблюдался во время кризиса 2014-2015 годов. По прогнозам YouDo, число ищущих подработку увеличится до 150% в апреле по сравнению с мартом.

"Резкого восстановления рынка труда даже после кризиса не произойдет, у бизнеса не будет на руках такого большого запаса оборотных средств, но выплаты от государства для населения помогут пережить период с меньшими потерями", — резюмирует Мясоедов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.​