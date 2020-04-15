МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Холдинг РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом за всё время отменил более 100 пассажирских поездов в России, посчитали РИА Новости из данных в специальном разделе на сайте и сообщений компании.

Эпидемиологическая обстановка сказалась на пассажирских перевозках, в том числе железнодорожных. РЖД в конце марта сообщили, что в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне ситуации с коронавирусом и значительным сокращением спроса на поездки изменяется частота курсирования ряда пассажирских поездов, а некоторые отменяются.

РЖД делали несколько сообщений о корректировках графика поездов, в том числе, отменах и сокращении частоты курсирования. В последнем из них говорилось об отмене с 15 апреля 32 поездов дальнего следования и изменении периодичности курсирования других 32 составов. Информация также публиковалась в специальном разделе на сайте компании. Исходя из данных в этом разделе и сообщений компании, из-за ситуации с коронавирусом всего, с учётом последних корректировок, отменено к настоящему времени более сотни внутрироссийских поездов, основная масса из которых формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).

РЖД особо отмечали, что решения о корректировке графика принимаются лишь в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для сохранения железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами вводятся допостановки для поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. Замглавы РЖД Дмитрий Пегов говорил, что несмотря на отмену ряда поездов, компания сохраняет железнодорожное сообщение со всеми регионами России.

Компания поясняла, что фиксирует значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании. Так, с 21 марта наблюдается более чем 50-процентное снижение количества отправленных пассажиров на сети по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май — на 70%. При этом возвращено в четыре раза больше билетов на поездки в апреле, чем в прошлом году, а на май возврат вырос к 2019 году более чем в семь раз.

Пассажирам отмененных поездов предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты. При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг РЖД обещает незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличить предложение для пассажиров.