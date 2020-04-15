МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Беспроцентные кредиты на выплату зарплаты, которые российские банки уже начали выдавать малым и микропредприятиям, будет полезно взять даже тем компаниям, которые находятся в стабильной ситуации и имеют достаточную финансовую подушку, рассказал РИА Новости эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности "Вашифинансы.рф" Василий Беллендир.

"Если кредитная история вашего бизнеса, "белые" зарплаты работников и не рисковый сегмент (то есть не туристическая отрасль, авиаперевозки, общественное питание) позволят воспользоваться кредитами без процентов у банков с государственным участием, а я думаю, именно им будет доступно государственное субсидирование, то этой возможностью пользоваться обязательно нужно. Даже если у вас есть достаточная подушка финансовой безопасности", — заявил Беллендир.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу "зарплатных" кредитов для предпринимателей. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем она вырастет до 4%. Кредитные средства, особенно бесплатные, по словам эксперта, фактически позволят перенести часть платежей на более поздний срок, что в условиях неопределенности будет разумным даже для успешно работающей компании.

При этом с кредитами на развитие бизнеса Беллендир, напротив, советует не спешить, даже если компания работает в одной из таких востребованных сфер, как производство и реализация средств индивидуальной защиты и ИВЛ, продуктов, фармацевтика, медицина и строительство медцентров, службы доставки, курьерские услуги, а также онлайн-сервисы.

"Вам сейчас повезло несколько больше, чем остальным, но не стоит обольщаться – ведь то, что сейчас происходит в мире, это временное явление. Ситуация стабилизируется, и мир постепенно будет возвращаться к тому уровню спроса и потребления, что был актуален в 2019 году", – предупреждает эксперт. "Брать кредит на увеличение производств, закупку материалов, расширение штата, приобретения или аренды дополнительных помещений в данной ситуации преждевременно", — уверен Беллендир. Он советует внимательно считать экономику каждого такого проекта.

Еще более взвешенно подходить к получению кредита должны руководители компаний, которые оказались в тяжелом положении: не имеют продаж и возможности вести работу в штатном режиме, и едва сводят концы с концами. "Важно разобраться, стоит ли реанимировать "старое" дело новыми долгами", — отмечает Беллендир. Он подчеркнул, что даже беспроцентные кредиты и отсроченные налоги в конечном итоге придется отдавать. "А для этого прибыль по идее нужно нарастить, чтобы в новом периоде покрыть прошлый убыток и выйти в плюс или хотя бы в ноль. В условиях затяжного кризиса это удастся единицам", — предупреждает он.