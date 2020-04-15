ПЕКИН, 15 апр /ПРАЙМ/. Народный банк Китая (Центробанк) в среду понизил годовую ставку по программе среднесрочного кредитования финансовых организаций (MLF) с 3,15% до 2,95%, говорится в заявлении на сайте ЦБ.

Ставка впервые была представлена банком в 2014 году для того, чтобы оказать поддержку коммерческим банкам в поддержании достаточной ликвидности.

Как отмечают наблюдатели, ЦБ понизил в очередной раз ставку в рамках поддержания экономики, которая в последние месяцы испытывает негативное влияние эпидемии коронавируса.

Народный банк Китая в конце августа прошлого года объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты по займам для компаний и поддержать экономику, рост которой замедляется из-за торговой войны с США. Теперь ориентиром для банков является ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), а не базовая банковская кредитная ставка Народного банка Китая. Годовая LPR сейчас составляет 4,05%.