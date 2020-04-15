МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. американский президент Дональд Трамп объявил о прекращении финансирования страной Всемирной организации здравоохранения.

"Я останавливаю финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса", — заявил президент США.

Он рассказал представителям СМИ, что ВОЗ не предоставила информацию о пандемии своевременно и не довела правду о ситуации до сведения мировой общественности.

"ВОЗ не справилась с выполнением этого основного долга и должна быть призвана к ответу. Пришло время спустя все десятилетия", — отметил Трамп.

Президент обвинил организацию в том, что не были проверены сведения, заслуживающие доверия, из Уханя, которые противоречили официальной информации властей Китая.

"Была заслуживающая доверия информация о возможности передачи от человека к человеку в декабре 2019 года, что должно было сподвигнуть ВОЗ провести расследование и сделать это немедленно", — добавил он.

Трамп также считает, что из-за бездействия организации миром потеряно много времени.

Если бы в Китай вовремя от ВОЗ были направлены специалисты с целью оценки ситуации, то вспышки вируса, большого числа жертв и экономических последствий можно было бы избежать. Помимо этого ВОЗ настаивала на том, что не было необходимости приостанавливать авиасообщение.

"Америка и мир решили довериться ВОЗ за предоставление точной и своевременной информации, чтобы давать важные рекомендации и принимать решения по охране здоровья. Если мы не можем доверять этому, а это то, что мы имеем со стороны ВОЗ, наша страна будет вынуждена найти другие варианты работы с прочими странами, чтобы достигать целей в сфере здравоохранения. У нас нет другого выбора", — добавил Трамп.

"Мы продолжим контакты с ВОЗ, чтобы увидеть, могут ли они провести существенные реформы", — подытожил он.

Госсекретарь США Майк Помпео также считает, что ВОЗ в случае с COVID-19 не выполнила свою работу.

"Нам нужны ответы на вопросы, нам нужна прозрачность… Нам нужно, чтобы ВОЗ выполняла свою работу, осуществляла свою основную функцию — чтобы мир располагал точной, своевременной, эффективной, достоверной информацией о том, что происходит в глобальной сфере здравоохранения. И в этом случае они не сделали этого", — сказал Помпео.

РЕАКЦИЯ ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш после заявления президента США Дональда Трампа заявил, что сейчас не время сокращать ресурсы, выделяемые ВОЗ или любой другой гуманитарной организации.

"Сейчас не время сокращать ресурсы, (выделяемые — ред.) для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организации, которая ведет борьбу с вирусом", — отмечается в заявлении Гутерреша.

"Как я уже говорил ранее, сейчас настало время для единства и для того, чтобы международное сообщество сообща и солидарно работало над тем, чтобы остановить этот вирус и его сокрушительные последствия", — отметил он.