МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Более 30 миллиардов рублей выделят 84 регионам России для борьбы с коронавирусом, заявил в среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Более половины коек в регионах нужно дополнительно оснастить необходимым оборудованием. В некоторых стационарах потребуется установить мобильные кислородные станции, которые используются в том числе для проведения реанимационных мероприятий. Также нужно оснастить эти койки аппаратами ИВЛ. Мы сегодня обсудим выделение средств 84 регионам", — сказал он в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

При этом Мишустин указал, что "речь идет о сумме более 30 миллиардов рублей, которые пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек".

Более 11 миллиардов рублей требуется на перепрофилирование коечного фонда федеральных медицинских организаций в регионах, заявил Мишустин.