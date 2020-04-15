МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Банк России на ближайшем заседании, 24 апреля, сохранит ключевую ставку на уровне 6% годовых, считают главный экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец и генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин.

"В базовом сценарии для нас – сохранение ставки на неизменном уровне. Это баланс между жесткостью и мягкостью… мы ожидаем сохранения и некоторого повышения к концу года", — сказала Донец на онлайн-деловом завтраке "Маша и Медведь: российская экономика в условиях мирового кризиса. Сценарии, вызовы и возможности".

Банк России на предыдущем заседании, 20 марта, принял решение оставить ключевую ставку на уровне 6% годовых. В ходе пресс-конференции 3 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит потенциал для снижения своей ключевой ставки в течение текущего года и будет выбирать нужный момент для этого.

"Напомню, что Центральный банк не повышал ставку в отличие от предыдущих кризисов, когда была проблема удержания курса, финансовой стабильности… но все равно это (сохранение ставки – ред.) был жесткий ответ, потому что он приостановил смягчение политики. Мы считаем, что пока на этом же балансе и сохраняется позиция Центрального Банка", — пояснила свою позицию Донец.

"Мы находимся в условиях экономической войны, поэтому традиционные экономические модели вряд ли на сегодняшний момент применимы. Конечно, экономические агенты поприветствовали бы снижение процентной ставки (Банком России – ред.), но я не думаю, что это было бы разумно. И не думаю, что этот шаг привел бы к каким-то достижениям экономической политики", — сказал Теплухин, поддержав позицию Донец по сохранению уровня ключевой ставки в РФ.

Он добавил, что в условиях самоизоляции никакое стимулирование спроса, в том числе за счет низкой процентной ставки, не заставит людей выйти на улицу, чтобы купить себе жилье.

"Я думаю, что будет пауза", — резюмировал Теплухин.