МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Москва дополнительно выделила уже 7 миллиардов рублей на поддержку потерявших работу москвичей, сообщает столичный оперативный штаб по экономическим вопросам.

"На поддержку потерявших работу москвичей город дополнительно выделил уже 7 миллиардов рублей. Деньги направят жителям столицы, которые остались без работы из-за пандемии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения поддержки необходимо встать на биржу труда онлайн, оставить необходимые реквизиты, после чего в течение 3-5 дней на карту придет выплата 19 500 рублей.

"Также в Москве действуют меры поддержки для пенсионеров, семей с детьми, для малого и среднего бизнеса", — дополняется в сообщении.

Подчеркивается, что власти Москвы называют главной задачей сейчас сохранение зарплат тем, кто находится в самоизоляции. На это бизнес может получить беспроцентные кредиты. Для этого под нулевую ставку в ЦБ РФ зарезервировано 150 миллиардов рублей.