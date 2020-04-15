МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Специалисты оценивают темпы падения российского ВВП в 2020 году – уже никто не сомневается, что экономика уйдет в отрицательную зону, обсуждают лишь динамику падения. Маловероятно, что она будет приближенной к нулю, а выйти в положительную зону российская экономика может лишь чудом – общемировые тренды этому явно не способствуют.

Экономисты, финансисты и международные организации озвучивают неприятные прогнозы относительно ВВП РФ в 2020 году. Почти все они предрекают спад — Goldman Sachs считает, что на 5%, аналогичных оценок придерживается МВФ и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Причин для этого несколько – общее замедление на фоне пандемии коронавируса, обвал нефтяных цен и, как следствие, сокращение наполнения бюджета, а также необходимость помогать пострадавшим отраслям, а таковыми сейчас являются почти все.

ЦБ РФ пока не меняет официальной оценки, но констатирует, что в этом году будут "отрицательные темпы экономического роста". Есть и совсем пессимистичные прогнозы – так, бизнес-обмудсмен Борис Титов не исключает и 10-процентного падения экономики.

"Неудивительно, что бизнес-обмудсмен увеличил среднюю оценку спада на два – ведь для России в целом характерны резкие расхождения официальной статистики и оценок отдельных наблюдателей", — отметил в этой связи аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Тем не менее, такие оценки реализуются при достаточно негативном сценарии — более длительные карантинные меры в России, слабая реакция экономики — не финансовых рынков а именно экономики — на стимулирующие меры США, Германии, Китая и других стран, низкие цены на нефть даже после смягчения и снятия карантинов, считают эксперты.

"Пока этот сценарий является негативным а не базовым, Китай уже выходит из карантинных мер, скоро начнет Европа, но основной вопрос скорость и направления восстановительного роста", — рассуждает управляющий директор по макроэкономическому анализу "Эксперт РА" Антон Табах.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович напомнил, что из сокращений ОПЕК+ на 9,7 млн баррелей в сутки на Россию приходится доля в 2,5 млн баррелей в сутки — российская добыча должна снизиться до уровней 8,5 млн баррелей в сутки на период мая-июня.

Для РФ данные объемы сокращений являются весьма "жестким" сценарием. Из-за особенностей технологий российской добычи возможны потери ресурсной базы, что станет негативом для нефтянки.

"По нашим оценкам, это может привести к провалу в динамике выпуска промышленных производств – снижение в этом году может составить порядка 7-12%. Это неминуемо отразится и на ВВП РФ", — прогнозирует он.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что общий объем средств, выделяемых кабмином РФ на минимизацию негативных последствий коронавируса, достигает 1,2% ВВП.

ТЕМПЫ ПАДЕНИЯ

Эксперты указывают, что пока ситуация с распространением вируса в РФ проходит не по самым худшим сценариям, но пик, вероятно, еще не достигнут. Очевидно, что давление на экономику, а главное, на потребительский спрос со стороны различных мероприятий, направленных на борьбу с эпидемией, будет масштабным.

"В этих условиях сокращение совокупного потребления в этом году может составить 5-10%. Cнижение ВВП РФ в этом году может составить порядка 4-7%. При развитии событий по менее благоприятным сценариям снижение экономики в этом году может достигать уровней в 8-10% и превышать их ", — отмечает Покатович.

"На наш взгляд, при самом оптимистичном сценарии развития событий, если карантин будет снят в середине мая, то падение российского ВВП не превысит 6-7%. Это в действительности, а вот по официальным цифрам он может уложиться в прогнозируемые рамки до 5%", — считает Антонов.

Однако этот сценарий маловероятен – пока эпидемия в нашей стране набирает очки, а число жертв растет. Это чревато продлением сложившейся ситуации еще на несколько месяцев что экономике, разумеется, не на пользу. Важно понимать — давать какие-либо оценки сейчас очень рано, пик эпидемии не пройден, поэтому все, что будет сказано, имеет очень сомнительное качество точности, добавил он.

По мнению Табаха, при "средненьком" сценарии и расширении госпрограмм поддержки до 5% ВВП, без учета покрытия выпадающих доходов бюджета и среднегодовой цены на нефть в 35 долларов за баррель можно рассчитывать на сокращение ВВП в районе 3% за этот год. Это совпадает с оценкой МВФ падения мирового ВВП в 2020 году.

ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА

При этом эксперты сомневаются, что по итогам года экономика может выйти хотя бы на нулевой уровень, не говоря уже о слабом росте. При таких низких котировках на рынке нефти и неопределенности со сбытом (даже с учетом договоренности о беспрецедентном сокращении добычи), мировая экономика даже после кризиса не сможет быстро отыграть понесенные потери.

Россия не является исключением — надеяться на нулевые темпы роста ВВП или слабый рост просто нет возможности, для этого нет предпосылок, считает Антонов.

Реализацию сценария, при котором экономике РФ по итогам 2020 года удастся удержаться в зоне роста, Покатович считает маловероятной. Объемы мер господдержки для населения и бизнеса нуждаются в существенном расширении, доведении их объемов до уровней 6-7% ВВП. Для государства это является весьма сложной задачей, но даже если предположить, что ее реализуют, спасти экономику от спада по итогам года вряд ли удастся.

"Чудес никто не отменял. Это могут быть резкое снятие карантинных мер, высокая эффективность глобальных программ поддержки + резкий рост цен на нефть (например, в результате обострения на Ближнем Востоке и ураганов в Мексиканском Заливе, причем одновременно). Но это маловероятно — при оптимистическом сценарии падение составит 0.8%. Ключевой вопрос — темпы восстановления во втором полугодии и 2021 год – от этого в большей степени зависит будущее", — заключил Табах.​