МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в марте опустился на 8,7% по сравнению с февралем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали падения показателя на 8% в месячном выражении. По данным агентства, падение в марте стало рекордным.

Показатель снижения в феврале был пересмотрен до 0,4%, первоначально он оценивался в 0,5%.

Объем розничных продаж с исключением автомобилей и комплектующих в марте уменьшился к февралю на 4,5%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.