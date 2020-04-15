МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в марте упал на 5,4% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС.

Падение показателя стало максимальным с января 1946 года. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали падения показателя на 4% в месячном исчислении.

ФРС связывает столь сильное падение показателя в марте с пандемией COVID-19, которая привела к тому, что многие заводы приостановили работу в конце месяца.

Динамика промышленного производства в США за февраль была пересмотрена: теперь рост показателя в стране в указанном месяце оценивается в 0,5% в месячном выражении, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.

Загрузка промышленных мощностей в США в марте упала до 72,7% с уровня февраля в 77%, что на 7,9 процентного пункта меньше долгосрочного среднего уровня. При этом аналитики ждали значения показателя на уровне 73,8%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.