МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил включить малые и средние компании непродовольственной розницы в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса.

"Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем", — сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.

Он поручил кабмину доработать список системообразующих предприятий, они должны быть важными для экономики РФ.

"Что касается системообразующих предприятий, то прошу правительство доработать их список, причем на основе внятных, четких, объективных критериев. В нем должны быть предприятия, исключительно важные для всей национальной экономики", — рассказал Путин.

Он предложил выдавать предприятиям малого и среднего бизнеса деньги для зарплат сотрудникам, направить заявку на такие выплаты можно с 1 мая.

"Обращения за такой помощью должно быть простыми и удобными для бизнеса, с возможностью дистанционной подачи заявки, без очередей и спешки. Поэтому прошу правительство предусмотреть, чтобы направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с первого мая", — сказал президент.

Путин предложил направить 200 миллиардов рублей для обеспечения устойчивости и обеспеченности региональных бюджетов. "Уже говорил о необходимости дополнительной финансовой помощи регионам. Их доходы сейчас по разным причинам просели, а ведь на регионы, на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан, приходится большая нагрузка. И у субъекта федерации должны быть для этого необходимые ресурсы, поэтому предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов", — заявил президент.

Он отметил, что у субъектов должна быть возможность гибко использовать эти средства.

Президент предложил направить более 23 миллиардов рублей на поддержку авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса.

"Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей. В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплату заработных плат, оплату стоянки воздушных судов", — сказал Путин.