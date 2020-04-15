МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством предложил на фоне коронавируса создать новый кредитный продукт для системообразующих предприятий в России, ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ.

"Предлагаю также предусмотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, а это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнерам. То есть, мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке", — сказал Путин.

"Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть, реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки", — отметил он.

Половина кредита для системообразующих предприятий в РФ будет обеспечена госгарантиями Минфина, заявил президент. "Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями министерства финансов России, что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы", — заявил он.