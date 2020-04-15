МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Подписан третий пакет мер поддержки московского бизнеса в связи с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня я подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса", — написал он в своем личном блоге.

Мэр Москвы Сергея Собянин сообщил, что в ближайшие дни вместе с коммерческими банками власти столицы запустят беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

"По нашей оценке, главной угрозой для малых и средних предприятий стало отсутствие средств на оплату ранее взятых кредитов и невозможность получить "стабилизационный" кредит, чтобы пережить нынешнюю паузу со спросом. Поэтому в ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса", — написал он в блоге.

Бюджет Москвы возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам малыми и средними предпринимателями, сообщил Собянин.

"По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности. По новым "стабилизационным" кредитам на финансирование текущей деятельности будем субсидировать ставку до 8%", — написал он.

Собянин сообщил, что власти столицы договорились со Сбербанком о предоставлении отсрочки бизнесу на 6 месяцев по уплате основной суммы долга.

"Со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, мы предварительно договорились о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга", — написал он.

Владельцы столичных торговых центров и другой коммерческой недвижимости получат помощь, если понизят ставки аренды более чем на 50%, сообщил мэр Москвы.

"Владельцы торговых центров и прочей коммерческой недвижимости получат помощь от города, если снизят ставки аренды для бизнеса более чем на 50%", — написал он.

Кинотеатры, организации допобразования и санатории получат отсрочку до 31 декабря уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогам, сообщил Сергей Собянин.

"Третий пакет поддержки московского бизнеса включает еще ряд мер, дополняющий и расширяющий первый и второй пакеты… Отсрочку до 31 декабря 2020 года уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу получат кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций", — написал Собянин.

Отмечается, что в общей сложности эта мера коснется порядка 300 организаций.