МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил выдавать предприятиям малого и среднего бизнеса деньги для зарплат сотрудникам, направить заявку на такие выплаты можно с 1 мая.

"Обращения за такой помощью должно быть простыми и удобными для бизнеса, с возможностью дистанционной подачи заявки, без очередей и спешки. Поэтому прошу правительство предусмотреть, чтобы направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с первого мая", — сказал президент в ходе совещания с правительством.