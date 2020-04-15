МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Сокращение внешнего долга России отражает тренд, начавшийся еще в 2013 году. Увеличение заимствований в текущих условиях могло бы поддержать российскую экономику, считают эксперты, опрошенные агенством "Прайм".

Внешний долг России за первый квартал текущего года сократился на 40,8 млрд долларов, или на 8,3%, и составил 450 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением рубля. Наиболее заметно влияние этого фактора сказалось на сокращении накопленной величины задолженности по долговым ценным бумагам правительства РФ и внешним обязательствам прочих секторов.

СНИЖЕНИЕ ВНЕШНЕГО ДОЛГА ОТРАЖАЕТ ТРЕНД

Основным фактором в пользу снижения объемов внешнего долга РФ сейчас выступает рублёвая девальвация, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"При ослаблении курса рублёвой валюты объемы долга в долларах снижаются, в том числе снижаются и объемы задолженности по ОФЗ перед иностранными держателями", — говорит он.

Иначе считает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов: "Важно понимать, что внешний — это значит долг в иностранной валюте, поэтому в период девальвации он автоматически значительно увеличивается вслед за курсом национальной валюты, включая процентные расходы по обслуживанию этого долга. В этой связи, внутренний государственный долг всегда менее рискован, чем внешний".

Период высоких цен на нефть формировал сверхдоходы бюджета, что позволяло опережающими темпами погашать внешний государственный долг. Однако внутренний долг при этом продолжал расти. Минфин проводил политику увеличения внутреннего долга — за последние пять лет существенно нарастил его с 7,3 трлн рублей до текущих 10,3 трлн рублей. При этом внешний долг сейчас составляет 54,6 млрд долларов, или почти 4 трлн рублей.

"Погашение внешнего госдолга имело явно авральный характер по принципу — лишь бы только не использовать эти деньги внутри России, так как по убежденности наших экономических властей, подобные финансовые вливания в российскую экономику могут лишь вызвать рост инфляции, что снижает инвестиционную привлекательность и экономическую стабильность. Недаром инфляцию называют "налогом на бедных", — добавляет Ордов.

С ним соглашается аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Он также считает снижение внешнего госдолга трендом.

"Внешний долг России практически постоянно сокращался в период экономического застоя, номинально сократившись на 25%", — говорит он.

ВНЕШНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ПОМОГУТ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аналитики соглашаются с тем, что у России есть потенциал наращивания внешнего долга и его стоит реализовать.

"Текущие размеры внешнего долга, их соотношение с объемами ЗВР, а также наблюдаемые тенденции снижения объемов внешнего долга указывают на то, что у России есть потенциал для его наращивания. В текущих условиях давления вирусного фактора на экономику и бюджет РФ, полагаем, что инструмент иностранных заимствований должен использоваться государством более активно", — уверен Покатович.

"Снижение внешнего долга оставляет простор для привлечения займов в случае кризиса, но кризис, особенно финансовый, вызывает коллапс долгового рынка, что осложняет операции на открытом рынке. Сегодня у правительства РФ существует большой потенциал для финансирования антикризисных мер, в том числе и за счет увеличения государственного долга. Главное, чтобы эти меры приносили экономике больший доход, чем затраты на обслуживание и будущую выплату этого долга", — соглашается Ордов.

Низкие уровни монетизации российской экономики являются ключевым долгосрочным фактором, не позволяющим российским госбондам котироваться на мировых рынках в рублях, добавляет Осин.

"Стабильный и потенциально растущий – судя по неизменной вопреки кризису доли нерезидентов в ОФЗ — спрос на сравнительно высокодоходные активы сохраняется. Он, в свою очередь, позволяет рассчитывать на дальнейшее расширение внешнего сегмента российского долга, как инструмента подавления внутренних инфляционных шоков", — резюмирует эксперт.