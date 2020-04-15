МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Страны G20 в рамках мер по борьбе с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, выделят более 200 миллиардов долларов на помощь наиболее уязвимым странам, следует из заявления глав министерств финансов и центробанков.

"Мы призываем к скорейшему внедрению пакетов мер…принятых Всемирным банком и региональными банками развития. Это составляет более 200 миллиардов долларов США для стран с переходной экономикой и стран с низким уровнем дохода", — говорится в заявлении.

Страны G20 поддержали меры для помощи бедным странам в условиях пандемии. Они призывают международные банки развития временно отказаться от взимания с беднейших стран платежей по обслуживанию задолженностей в связи с коронавирусом, говорится в заявлении.

"Мы просим многосторонние банки развития дополнительно изучить варианты приостановки платежей по обслуживанию долга (беднейших стран)", — говорится в совместном заявлении министров по итогам встречи, которая прошла в виртуальном режиме в среду.

В документе также говорится, что страны "двадцатки" обещают принять все меры для того, чтобы предотвратить долгосрочное влияние пандемии COVID-19 на мировую экономику.

"Мы подтверждаем наше обязательство использовать все доступные инструменты для защиты от негативных рисков, быстрого восстановления экономики и достижения устойчивого сбалансированного и всестороннего роста, продолжая при этом отвечать на глобальные вызовы. Как члены G20 мы предпримем следующие действия и обязательства, чтобы обеспечить сильный, устойчивый, сбалансированный и всесторонний рост, признавая, что международное сотрудничество является ключом к обеспечению восстановления. Мы признаем, что ключевым рычагом в минимизации экономических потрясений является контроль над распространением COVID-19, позволяя вернуть уверенность и полностью возобновить хозяйственную деятельность", — отмечается в заявлении.

Министры также пообещали делиться последней информацией и опытом стран по борьбе с COVID-19, минимизировать негативные побочные эффекты, а также риски вторичной волны инфекций.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,84 миллиона случаев заражения, свыше 117 тысяч человек скончались.