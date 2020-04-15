МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Вопрос о поддержке некоммерческих организаций на фоне распространения коронавируса сейчас обсуждается в правительстве, заявил РИА Новости глава общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" Александр Калинин.

Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса. В частности, он поручил доработать список системообразующих предприятий, включить непродовольственную розницу в число пострадавших из-за коронавируса, а также обеспечить прямые выплаты МСП, пострадавшим от коронавируса.

"Конечно, будем предлагать дополнительные меры поддержки. Мы считаем, что некоммерческие организации вообще не вошли в систему (поддержки), у них нет даже минимальных послаблений. Это и частные детские сады, и общественные организации", — заявил Калинин.

"Этот вопрос сейчас в правительстве обсуждается, но в этот пакет не вошел", — добавил он.

Глава организации выразил надежду, что шансы на помощь НКО есть. "Я надеюсь, что шансы есть, потому что это и волонтеры, и организации для одаренных детей, и правозащитные организации. Они даже нам не говорят о каких-то субсидиях, а просто о снижении фискальной нагрузки, просто об этом речь, о том, что уже малый бизнес получил", — отметил Калинин.

Ранее в апреле большая четверка бизнес-объединений — Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей — в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила признать бизнес во всех сферах пострадавшим от последствий коронавируса и оказать ему поддержку.