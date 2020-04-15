МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Меры поддержки экономики в условиях коронавируса, которые уже приняты в РФ, по духу близки утвержденному странами G20 плану, заявила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Страны G20 в среду, 15 апреля, выпустили заявление, пообещав принять все меры для того, чтобы предотвратить долгосрочное влияние пандемии COVID-19 на мировую экономику. Они также одобрили план поддержки экономики в условиях коронавируса, пообещав его регулярно пересматривать по мере развития последствий пандемии.

"Двадцатка" утвердила план действий G20 — Action Plan, который мы поддерживаем. Он предполагает координацию международных усилий, поддержку населения и бизнеса (в особенности малого и среднего предпринимательства), сохранение доступности финансовых услуг, мониторинг уязвимостей, глобальный обмен информацией и опытом, обеспечение свободной торговли. Меры, которые мы уже принимаем, по духу близки этому плану, соответствуют особенностям нашей экономики", — сказала Юдаева.

Она добавила, что обсуждение финансовой повестки G20 строилось вокруг тех инструментов, которые министерства финансов и центробанки могут предложить для смягчения последствий пандемии. "Все страны уже принимают масштабные меры поддержки экономики и будут их расширять, международная кооперация также будет играть заметную роль в восстановлении после пандемии", — указала первый зампред ЦБ.

Она также отметила, что МВФ оперативно реализовал пакет изменений для ускорения и упрощения доступа стран-членов к его финансовым ресурсам в общем размере 1 триллион долларов. Кроме того, за счет средств фонда по сдерживанию и смягчению последствий катастроф (Catastrophe Containment and Relief Trust) беднейшие страны-члены могут быть освобождены от очередных платежей по кредитам МВФ, чтобы направить эти средства на противодействие коронавирусу, подчеркнула Юдаева.