МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Регионам России необходимо выделить больше средств на балансировку бюджетов на фоне распространения коронавируса, 200 миллиардов рублей для этих целей мало, заявил РИА Новости глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Президент РФ Владимир Путин предложил направить 200 миллиардов рублей для обеспечения устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Президент отметил, что у субъектов должна быть возможность гибко использовать эти средства.

"Конечно, ждем региональные пакеты. Сегодня (мэр Москвы) Сергей Собянин объявил о третьем пакете для Москвы. У Москвы достаточно таких пакетов, а у многих регионов просто нет такой возможности", — объяснил Калинин.

"То что 200 миллиардов было дополнительно выделено на балансировку региональных бюджетов правильно, но мы считаем это мало, надо больше закладывать", — считает глава "Опоры".

"Дополнительное выделение средств для региональных бюджетов крайне необходимо", — подчеркнул он.

Говоря о новом пакете помощи бизнесу, он также отметил, что очень важно не просто принятие решений, но и скорость их реализации.