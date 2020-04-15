МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Экономическая активность в США резко упала из-за пандемии коронавируса, говорится в "Бежевой книге" (Beige Book) — сводке комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.

"Экономическая активность резко упала во всех регионах США в результате пандемии COVID-19. Из-за социального дистанцирования и принудительного закрытия наиболее пострадали сферы досуга, гостиничный бизнес и розничная торговля, не включающая в себя товары первой необходимости", — говорится в докладе.

В нем отмечается, что производители продуктов питания и медицинских товаров столкнулись с задержками производства и сбоями в цепочке поставок из-за мер профилактики, при этом спрос на эти товары оставался высоким. Производство автомобильного сектора было в основном приостановлено. Энергетический сектор, по данным ФРС, страдает из-за низких цен, падения инвестиций и объемов добычи.

ФРС указывает, что все округа сообщили о сохранении неопределенности вокруг дальнейшего развития событий, но большинство ожидает ухудшения ситуации в ближайшие месяцы.

В результате распространения коронавируса занятость населения США резко снизилась во всех округах, а заработная плата не увеличилась ни в одном округе. "Краткосрочный прогноз предполагает сокращение рабочих мест в ближайшие месяцы", — говорится в докладе.

Рост цен во многих секторах замедлился, так как спрос на большое число товаров и услуг снизился. При этом нарушения цепочек поставок привели к росту цен на грузоперевозки.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско. Данный доклад составлен на основе информации, собранной не позднее 6 апреля 2020 года.