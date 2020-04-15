МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о возможности участия самозанятых граждан в программах поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). На рассмотрение Думы документ планируется вынести 17 апреля, сообщили РИА Новости в комитете.

Законопроект, внесенный правительством РФ, распространяет на самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), отдельные меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Прежде всего, это касается финансовой, имущественной, информационной, консультационной, образовательной поддержки, а также поддержки, предоставляемой Корпорацией МСП и ее дочерними обществами.

Принятие законопроекта создаст возможность для участия самозанятых граждан в программах, реализуемых с участием органов госвласти и местного самоуправления, Корпорацией МСП и её "дочками", в целях получения мер поддержки, включая: кредитно-гарантийную поддержку, участие в льготных лизинговых программах. Самозанятые граждане также получат доступ к сервисам портала бизнес-навигатора МСП и смогут принять участие в программах обучения.

В настоящее время отсутствуют законодательно определенные меры поддержки самозанятых граждан в целях вовлечения их в предпринимательство и соответствующая правоприменительная практика в этой области. В то же время, создание условий для массового вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность требует формирования системы дополнительных стимулов, считает кабмин.

Переход на уплату НПД предоставляет самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, предполагающая отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

С 1 января 2019 года эксперимент по введению НПД начал проводился в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года он был распространен еще на 19 регионов: Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и Башкирию. А с 1 июля 2020 года, согласно принятому 31 марта закону, такой налоговый режим будет вправе вводить любой регион России.