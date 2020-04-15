МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как обстоят дела с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу, позвонив в два крупнейших российских банка: в одном ему сообщили, что постановление правительства о запуске программы еще не подписано, в другом — пообещали выдать кредит в мае, написал министр в своем Instagram.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.

Ранее в среду уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что российские банки отклоняют большинство заявок на зарплатные кредиты под 0%, которые бизнес получил возможность взять в условиях распространения коронавируса.

"Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тысяч обращений на общую сумму 24 миллиарда рублей — одобрены примерно 1,5 миллиарда. А выдано реально всего лишь 400 миллионов рублей", — написал Решетников.

Он отметил, что после жалоб предпринимателей на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок решил лично проверить ситуацию. "Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков", — добавил министр.

Решетников отметил, что "стабилизация экономики во многом зависит от того, как принимаемые правительством решения реализуются в реальном секторе экономики".