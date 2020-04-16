МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект плана дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса, сообщила пресс-служба кабмина.

В марте правительство РФ опубликовало на своем сайте план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации из-за распространения коронавируса. План состоит из трех блоков: обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения; поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска; поддержка малого и среднего бизнеса.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте плана дополнительных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.