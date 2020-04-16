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ВАШИНГТОН, 16 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп провел в четверг две телеконференции по коронавирусу с ведущими банками и технологическими, фармацевтическими и транспортными компаниями США, сообщил Белый дом.

"Президент поблагодарил эти группы за тесное сотрудничество с Белым домом над координацией плана по великому экономическому возрождению Америки", — говорится в заявлении Белого дома.

С Трампом в числе других общались такие известные бизнесмены, как основатель Amazon Джефф Безос, глава Apple Тим Кук, основатель Facebook Марк Цукерберг, руководители Google Мундар Пичаи и Microsoft Сатья Наделла. Также присутствовали главы крупнейших банков (Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley), ритейлеров (Walmart, Target), фармацевтических компаний (Johnson & Johnson, Pfizer, Regeneron), транспортных компаний (United Airlines, FedEx).

Кроме того, Трамп провел еще две конференции. На одной из них присутствовали главы нефтяных компаний (Chevron, ExxonMobil), автомобильных компаний (Ford, Fiat Chrysler, General Motors), промышленных конгломератов (General Elecrtic, Honeywell, Caterpillar), оборонных компаний (General Dynamics, Lockheed Martin, Raytheon). Присутствовала и экс-госсекретарь Кондолиза Райс, а также глава Tesla Илон Макс.

Также Трамп провел виртуальную встречу с руководством крупнейших спортивных компаний, включая НХЛ, НБА, НАСКАР, национальные федерации по американскому футболу и бейсболу, Олимпийский комитет США и другие.

В США уже более 637 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, более 28,3 тысячи человек скончались.