МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Наиболее пострадавшие от ситуации с коронавирусом отрасли российской экономики могут потерять 17,9 трлн рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на макроэкономический обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

Отмечается, что кроме финансовых потерь, есть опасность потери работы для 15,5 млн человек.

По мнению аналитиков, сократятся перечисление налогов, страховых взносов и сборов. По их оценке, это может составить 4,2 трлн рублей.

В исследовании НРА говорится также, что из-за режима самоизоляции у предприятий общественного питания и сферы гостиничного бизнеса добавленная стоимость в годовом выражении рухнет 83,9%.

Сфера услуг снизится на 77,5%.

Производство одежды и обуви — на 52,7%.

Область культуры, спорта, организации развлечений и досуга потеряет 46,1%.

Меньше всего потерь понесут сферы производства продуктов питания и табака (3,9%), сельское и лесное хозяйства, рыболовство и рыбоводство (5,1%) и добыча полезных ископаемых (6,6%).

"Такой ущерб является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса", — отмечают составители обзора.

Напомним, что в среду, 15 апреля, президент России Владимир Путин дал поручение доработать список системообразующих предприятий и создать для них специальный кредитный продукт со ставкой на 6 п.п. ниже рыночной.

Также он поручил выделить предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) деньги для обеспечения сотрудников зарплатами. Это 12,1 тысячи рублей на сотрудника.