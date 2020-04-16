Годовая инфляция в Германии в марте замедлилась до 1,4%, в рамках прогноза
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в марте в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), замедлилась до 1,4% против 1,7% в феврале, сообщается в пресс-релизе ведомства.
В месячном выражении зафиксирована инфляция в 0,1% против 0,4% в феврале.
Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
https://1prime.ru/state_regulation/20200416/831273206.html