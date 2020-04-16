МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов.

На первом месте в текущем 2020 году — президент холдинга "Интеррос", крупнейший акционер ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. По оценке журнала, его состояние составляет $19,7 млрд. В прошлом рейтинге за 2019 год Потанин занимал шестую строку с состоянием $18,1 млрд.

На втором месте — как и годом ранее — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его состояние за год снизилось с $21,3 млрд до $18,1 млрд, оценивает журнал.

Лидер 2019 года — председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон — на третьем месте. Его состояние снизилось с $24, млрд до $17,1 млрд.

Далее в первой десятке расположились:

Председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов с семьей — $16,8 млрд

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $15,2 млрд

Член совета директоров НОВАТЭКа и "Сибура" Геннадий Тимченко — $14,4 млрд

Основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов — $13,4 млрд

Член совета директоров LetterOne Holdings, председатель набсовета "Альфа-Групп" Михаил Фридман — $13 млрд

Член советов директоров "Еврохима" и Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко — $12,5 млрд

Основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович — $11,3 млрд.

Богатейшая женщина России — Елена Батурина — предпринимательница, бывшая владелица девелопера "Интеко" и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, занимает 73 место в рейтинге с состоянием в $1,3 млрд. Статус самой богатой женщины страны она вернула в начале апреля, когда состояние Татьяны Бакальчук, по данным Forbes, сократилось на 29%, до $1 млрд. Сейчас основательница Wildberries занимает в списке 93 место списка.

Всего в топ-200 богатейших людей России-2020 оказалось 102 миллиардера, это на два больше, чем в 2019 году.

Но на фоне турбулентности финансовых рынков из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса совокупное состояние топ-200 сократилось на $40 млрд и составило $456 млрд.

Forbes впервые с 2016 года снизил порог вхождения в рейтинг до $400 млн.