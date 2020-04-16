МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. "Алроса" в январе-марте 2020 года увеличила добычу алмазов на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8 миллионов карат, следует из сообщения компании.

"Добыча алмазов сезонно снизилась на 9% кв/кв, до 8 миллионов карат; рост на 2% г/г связан с увеличением добычи алмазов на трубке "Юбилейная" и подземных рудниках трубок "Айхал" и "Интернациональная"", — говорится в сообщении.

Продажи алмазов за отчетный период сезонно выросли на 15% по сравнению с прошлым кварталом до 9,4 миллиона карат, в том числе было продано 7,1 миллиона карат алмазов ювелирного качества (+19% в квартальном выражении) в связи с восстановлением спроса в первой половине первого квартала.

Запасы алмазов на конец первого квартала сезонно снизились на 6% по сравнению с прошлым кварталом, до 21,1 миллиона карат в связи с превышением объемов продаж над добычей.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.