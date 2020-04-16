МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин дал поручение кабмину и рабочей группе Госсовета в срок до 20 апреля проанализировать и дать оценку мерам, которые принимаются субъектами РФ по борьбе с коронавирусом. Соответствующий перечень поручений главы страны опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с рабочей группой Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV… провести анализ принимаемых в субъектах Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и поддержке экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и дать оценку их достаточности, а также проанализировать ход выполнения ранее данных поручений, касающихся принятия таких мер", — отмечается в перечне.

Властям регионов по результатам анализа будут направлены рекомендации.

Особое внимание будут уделять регионам, на территориях которых расположены города-миллионники.

Доклад кабмина должен быть представлен до 20 апреля, далее – еженедельно.

Ответственными за выполнение работ назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.