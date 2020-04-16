МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Прямые выплаты государства в связи с коронавирусом затронут 500 тысяч компаний, в которых трудятся около 3 миллионов человек, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

На совещании кабмина премьер сообщил, что правительство расширит перечень наиболее пострадавших отраслей экономики от коронавируса. По его словам, в него войдет торговля непродовольственными товарами. Мишустин указал, что с мая компаниям малого и среднего бизнеса из перечня пострадавших отраслей будут выделяться соответствующие выплаты.

"Компании смогут использовать эти средства как на решение первоочередных задач, так и на возможную выплату заработной платы… Первые выплаты бизнес должен получить уже с 18 мая, как поручил это сделать президент, потому прошу Федеральную налоговую службу полностью отработать алгоритм подачи заявления и максимально быстро довести до бизнеса необходимую информацию. Всего этой программой будет охвачено более полумиллиона представителей малого и среднего бизнеса, в которых трудится более 3 миллионов сотрудников", — сказал Мишустин.