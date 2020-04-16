МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Объем антикризисной программы властей РФ из-за коронавируса уже превысил 2 триллиона рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

"В целом общий размер антикризисной программы с учетом этого (второго — ред.) пакета уже превысил 2 триллиона рублей", — сказал Решетников на заседании правительства в четверг.

Он отметил, что работа правительства по мерам поддержки продолжается, в частности по отдельным секторам экономики.