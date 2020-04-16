МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил не делать жесткий список системообразующих предприятий, отраслевые министерства должны постоянно вести свои списки.

"Наверное, не стоит утверждать список системообразующих предприятий. Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться, и компании могут входить и выходить. Мы говорили также с Андреем Рэмовичем Белоусовым (первый вице-премьер — ред.) о том, что отраслевые министерства будут вести эти списки и, соотвественно, представлять сюда", — сказал Мишустин на видеосовещании, обращаясь к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

Мишустин пояснил, что когда список системообразующих предприятий будет утвержден, возникнет очень много вопросов, почему та или иная компания туда попала или не попала.

"Здесь очень важно, чтобы мы понимали, по каким мы критериям выбираем компании и с точки зрения угроз с ситуацией, связанной с жизнедеятельностью этих компаний, те, которые отвечают за постоянные циклы, обеспечивают жизнедеятельность людей и бизнеса, постоянно их мониторили… Поэтому я думаю, что это должна быть в этом смысле постоянная работа отраслевых министерств", — добавил глава правительства.