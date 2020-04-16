МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Значительный рост вложений России в американский госдолг является техническим фактором и связан, в основном, с интересом российских инвесторов к "защитным" активам, считают эксперты.

По данным американского минфина, Россия в феврале 2020 года увеличила инвестиции в государственные ценные бумаги США на 19% — до 12,58 млрд долларов. Из общей суммы 8,277 млрд долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,309 млрд — на долгосрочные. Таким образом, Россия продолжила наращивать вложения в госдолг США после сокращения в декабре 2019 года.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты считают, что рост вложений в американский госдолг носит чисто технический характер.

"Возможности совсем отказаться от долларовых резервов у России нет. До 2018 года Россия держала в гособлигациях США более 100 млрд долларов своих резервов. Однако после введения санкций в 2018 году против отдельных российских компаний, Москва резко сократила позицию в "трежерис". Власти страны не отказались от долларовых вложений, но предпочли хранить американскую валюту в другом виде", — объясняет эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберт Короев.

Текущие позиции России, отраженные казначейством в своем отчете, близки к минимальным за последние 12 лет. Одни облигации были погашены, другие — куплены, считает эксперт.

ИНВЕСТОРЫ БЕГУТ В "ЗАЩИТНЫЕ" АКТИВЫ

Управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич добавляет, что доля российских вложений в «трежерис» от золотовалютных резервов ЦБ с апреля 2018 года остается на уровне 1-3% против примерно 25% в 2014-2017 годах.

По его словам, после резкого сокращения вложений России в UST в начале 2018 года размер портфеля российских инвесторов (включая ЦБ РФ) с апреля 2018 года находится на уровне 9-15 млрд долларов, и лишь в июле 2019 года было снижение ниже – до 5 млрд долларов.

"Отметим, что в статистику американского Минфина включаются не только позиции Центробанков, которые, безусловно, превалируют в объеме вложений, но и всех инвесторов в целом в разрезе стран. После резкого сокращения объема UST в резервах ЦБ влияние на статистику прочих инвесторов из России (банки, фонды и прочие) существенно возросло", — добавляет эксперт.

По мнению Грицкевича, февральский прирост позиции российских инвесторов в UST пришелся на начало глобальной коррекции на рынках – инвесторы покупали гособлигации США в качестве "защитного" актива.

"Это также подтверждается статистикой – основной прирост вложений в госбумаги США пришелся на короткие бумаги", — резюмирует эксперт.​