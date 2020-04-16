МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в марте уменьшилось на 22,3% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,216 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения их количества в месячном выражении до 1,3 миллиона.

При этом показатель февраля был пересмотрен с 1,599 миллиона до 1,564 миллиона новостроек.

Число разрешений на строительство в США в марте опустилось на 6,8%, до 1,353 миллиона. Аналитики ожидали, что показатель уменьшился до 1,3 миллиона разрешений с первоначального уровня февраля в 1,464 миллиона. Пересмотренный показатель за февраль составил 1,452 миллиона разрешений.

Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.