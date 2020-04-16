МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 апреля, снизилось на 1,37 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 6,615 миллиона и составило 5,245 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя на 1,501 миллиона с первоначального уровня предыдущей недели, составлявшего 6,606 миллиона. В этом случае число новых заявок составило бы 5,1 миллиона.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 1,241 миллиона, до 5,509 миллиона, с пересмотренного показателя предыдущей недели в 4,268 миллиона. Первоначальный показатель составлял 4,266 миллиона.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 апреля, выросло на 4,53 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 11,976 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 7,446 миллиона человек с 7,455 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.