МИНСК, 16 апр — ПРАЙМ. Экономика Белоруссии в январе-марте текущего года снизилась на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в четверг Национальный статкомитет республики (Белстат).

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за первый квартал 2020 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 30,2 миллиарда белорусских рублей (около 12,3 миллиарда долларов по текущему курсу – ред.), или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню первого квартала 2019 года", — говорится в сообщении на сайте Белстата.

В нем также отмечается, что индекс-дефлятор ВВП в первом квартале текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,3%.

Ранее статкомитет сообщал, что ВВП Белоруссии по итогам января-февраля снизился на 0,6%.

В 2019 году ВВП Белоруссии вырос на 1,2%. Согласно базовому макроэкономическому сценарию, рост экономики республики в 2020 году предусмотрен на уровне 2,8%. При этом сформирован также бюджетный, консервативный сценарий, который предполагает рост ВВП по итогам года на 1,9%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение ВВП Белоруссии на 6% в 2020 году на фоне экономического спада во всем мире из-за негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19. Всемирный банк (ВБ) ожидает, что экономика страны в 2020 году сократится на 4%.