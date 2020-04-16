МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ожидает снижение ВВП США в текущем году на 5,2% на фоне ситуации с коронавирусом против мартовского прогноза снижения на 1,3%, сообщает агентство в своем релизе.

"Поскольку меры по сдерживанию… коронавируса сохраняются почти во всех уголках США, S&P Global Economics теперь прогнозирует, что крупнейшая в мире экономика снизится на 5,2% в этом году, включая и историческое (годовое) снижение почти в 35% во втором квартале", — сообщается в релизе. Текущий прогноз по экономике США заметно хуже мартовской оценки снижения на 1,3% и ожидавшегося в декабре роста на 1,9%.

Карантинные меры затронули более 90% населения страны, тогда как на момент мартовского прогноза под карантином находилось около 60%, отмечается в сообщении. Аналитики агентства полагают, что меры социального дистанцирования негативно скажутся на потребительских расходах во втором квартале, а инвестиции предприятий окажутся под давлением из-за снижения спроса и производства.

Ухудшает ситуацию также падение нефтяных цен до минимумов за последние 18 лет, считают аналитики агентства. Рецессия, скорее всего, негативно скажется на экономической активности, а общий уровень безработицы в мае может достигнуть 19%. Такой показатель ближе к пиковому значению времен Великой депрессии в 25%, чем к 10%, зафиксированным во время мирового финансового кризиса, указывает агентство.

В сообщении отмечается, что восстановление экономики страны будет постепенным из-за сохранения рисков и карантинных мер, при этом аналитики ожидают по крайней мере частичного ослабления ситуации в третьем квартале.