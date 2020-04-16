МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ направит в экономику около 2 триллионов рублей из Фонда национального благосостояния в 2020 году при сохранении цен на нефть на уровне 20 долларов за баррель, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"В этом году задействуем ресурсы ФНБ – при текущих ценах на нефть (20 долларов за баррель) направим в экономику около двух триллионов рублей", — сказал Силуанов.

Общий объем бюджетных мер для борьбы с коронавирусом и его последствиями в РФ составляет около 2,8% ВВП.

По его словам, сложившаяся эпидемиологическая обстановка требует концентрации усилий на ключевых приоритетах – сдерживание распространения коронавируса и сглаживание соответствующих негативных последствий.

"На решение этих задач направлен дополнительный финансовый ресурс (прямые расходы бюджета, снижение налоговой нагрузки и предоставление налоговых отсрочек, также гарантийная поддержка) общим объемом около 2,8% ВВП", — сказал Силуанов.

Общий объем фискальной поддержки граждан и бизнеса всех отраслей в условиях пандемии коронавируса Минфин оценил в 6,5% ВВП.

"Предусмотрены беспрецедентные по своему объему меры поддержки населения и отдельных отраслей и сфер деятельности. Общий объем фискальной поддержки можно оценить в размере более 6,5% ВВП", — сказал он.

Прямые выплаты малому и среднему бизнесу РФ из расчета один МРОТ на занятого превысят 80 миллиардов рублей, их получат более 970 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей.

"Малым и средним компаниям пострадавших отраслей будет оказана прямая безвозмездная финансовая помощь, 1 МРОТ на одного занятого, на решение текущих задач, в том числе на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников. По нашим оценкам, такая программа поможет поддержать более 970 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, объем финансовой поддержки составит более 80 миллиардов рублей", — сказал он.

По его словам, недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей.

"Глобальное распространение коронавируса оказывает отрицательное влияние на уровень экономической активности практически во всех секторах экономики – не только нефтегазовом. Есть риски серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета – мы говорим про объемы свыше триллиона. Будем компенсировать это за счет других источников", — сказал он.