МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Россельхознадзор ввел ограничения на транзит через РФ товаров двух белорусских компаний-посредников, сообщается на сайте службы.

Отмечается, что Россельхознадзором выявлены белорусские компании-посредники "Расказ" и "Инструментстандарт", которые осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на рынок РФ, используя схему ложного транзита в Казахстан. Кроме того, департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии не подтвердил факты оформления ветеринарных сертификатов на подконтрольные товары, перемещаемые этими компаниями.

"В связи с этим Россельхознадзор с 17 апреля 2020 года вводит ограничения на транзит через территорию России продукции, отправляемой указанными компаниями в страны ЕАЭС", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в настоящее время Россельхознадзором выявлен 81 белорусский хозяйствующий субъект-посредник и 27 предприятий-производителей, которые действовали по незаконным схемам поставок подконтрольной продукции под видом ложного транзита в страны ЕАЭС.

"Отсутствие в рамках ЕАЭС единой системы прослеживаемости, а также незавершенность процессов интеграции национальных систем стран-членов союза в области ветеринарии позволяет недобросовестным хозяйствующим субъектам, в отношении которых в том числе введены и действуют временные ограничения на поставки продукции в Российскую Федерацию, использовать схемы незаконной отправки товаров в Россию", — говорится в сообщении.