МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку в закон, которая освобождает от налога на прибыль доходы малых и средних предприятий (МСП), полученные в виде субсидий из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу, такая льгота будет предоставляться налогоплательщикам, включенным по состоянию на 1 марта в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавируса COVID-19 (перечень этих отраслей утверждается правительством РФ).

Комитет также поддержал поправку, которая позволяет учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль таких малых и средних предприятий расходы, осуществленные ими за счет этих субсидий, что также должно позволить снизить их налоговую нагрузку. Соответствующие поправки были одобрены комитетом в четверг при подготовке ко второму чтению законопроекта о налоговых стимулах для компаний, покупающих средства защиты от COVID-19. На рассмотрение Госдумы во втором и третьем чтении документ собираются вынести уже завтра, 17 апреля.

Кроме того, комитет поддержал поправку, согласно которой плательщики налога на прибыль организаций, уплачивающие в налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного периода, будут вправе перейти до его окончания на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. Сумма авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет, будет определяться с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей, а изменение порядка исчисления авансовых платежей по налогу должно быть отражено в учетной политике организации.

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо будет уведомить налоговый орган по месту нахождения организации (по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) не позднее 20-го числа месяца, на который приходится окончание отчетного периода, начиная с которого он переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

А при переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли начиная с отчетного периода четыре месяца организация обязана будет уведомить об этом налоговый орган не позднее 8 мая 2020 года.