МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Банк России принял решение аннулировать лицензии для деятельности на рынке ценных бумаг УК "Еврофинансы" и квалификационные аттестаты ряда руководителей компании, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России 16 апреля принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (в ИФ, ПИФ и НПФ — ред.), выданные акционерному обществу "Управляющая компания "Еврофинансы". Основанием… послужили неоднократные… нарушения обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах", — говорится в сообщении ЦБ.

Уточняется, что действие лицензии прекращается через квартал, то есть с 16 июля. Поэтому общество обязано до 15 июля прекратить профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами.

ЦБ РФ при этом также аннулировал квалификационные аттестаты Вячеслава Рубцова, осуществляющего функции заместителя генерального директора по контролю УК "Еврофинансы". Также аннулированы квалификационные аттестаты Максима Ефимова, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа УК.

Регулятор аннулировал и квалификационные аттестаты Жанны Дьяченко, осуществляющей функции заместителя гендиректора – контролера АО "ИК "Еврофинансы", и квалификационный аттестат Александра Снежко, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО "ИК "Еврофинансы".