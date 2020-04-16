МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Министр экономического развития Максим Решетников исключил возможность дефолта в России подобного тому, что страна пережила в 1998 году.

"Нет", — сказал Решетников, отвечая на вопрос ведущего программы "Познер", есть ли в прогнозах министерства хоть минимальная вероятность дефолта.

Экономический кризис 1998 года стал одним из самых тяжелых в истории страны, он назревал несколько лет. Правительство РФ, отягощенное обязательствами СССР, не справлялось с огромным уровнем госдолга, было вынуждено запустить пирамиду ГКО (государственных краткосрочных облигаций). Усугубили ситуацию в тот год кризис азиатских экономик и обвал цен на нефть — основу экспорта России.

В результате 17 августа 1998 года правительство и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг — впервые в мировой истории государство объявило дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте. Для россиян тот год надолго запомнился четырехкратной девальвацией рубля, потерей сбережений в банках и галопирующей инфляцией.