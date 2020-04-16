МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Апрельская ситуация, связанная с реакцией на новый коронавирус в мире, заставила международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) резко изменить ожидания от мирового ВВП на снижение на 2,4% по итогам текущего года, при том что ещё полмесяца назад ожидался рост на 0,4%, говорится в релизе S&P.

"Экономическое влияние COVID-2019 оказалось более длительным и сильным, чем ожидалось, и мы снова ухудшили наши макропрогнозы… Теперь мы ожидаем, что мировой ВВП в этом году снизится на 2,4%", — говорится в сообщении агентства. При этом S&P ещё 31 марта сообщало, что понизило прогноз роста мирового ВВП до 0,4% с ожидавшихся ранее 3,3%. Новый прогноз на 2021 год при этом подразумевает рост мировой экономики на 5,9% против мартовских 4,9%.

В том числе аналитики агентства ожидают снижения ВВП еврозоны по итогам года на 7,3% с ожидавшегося ранее уменьшения на 2%. В 2021 году S&P прогнозирует рост экономики зоны евро на 5,6% против мартовского прогноза роста в 3%. При этом экономика Германии, считают они, сократится на 6% с прогнозируемого ранее снижения на 1,9% в текущем году, а затем ВВП страны поднимется на 4,3% в 2021 году.

Кроме того, ВВП Франции, по мнению агентства, уменьшится теперь на 8%, а в следующем году вырастет на 6,1%. ВВП Великобритании в текущем году, как ожидается, снизится на 6,5%, а в 2021 году рост экономики страны составит 6%. Рост ВВП Китая замедлится до 1,2% против мартовской оценки роста на 2,9%, а в следующем году рост ускорится до 7,4%, хотя в марте агентство прогнозировало прибавку в 8,4%.

"Несмотря на то, что в самой краткосрочной перспективе ситуация кажется неутешительной, график заболеваемости выравнивается, и акцент сместился к восстановлению. Ее продолжительность и темпы будут зависеть от сочетания политики в сфере экономики и здравоохранения, реакции людей и компаний, а также состояния рынка труда и малых и средних предприятий", — приводятся в сообщении слова старшего экономиста агентства по мировой экономике Пауля Грюнвальда (Paul Gruenwald).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.