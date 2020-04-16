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МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Российская экономика накопила опыт прохождения кризисов и текущий она также сможет преодолеть, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Это не первый кризис, который мы переживаем: был кризис 2008 года, достаточно серьезный, был кризис 2014 года. Экономика развивается циклично и в общем то, что сейчас происходит, оно, конечно осложняется рядом таких существенных факторов, в первую очередь мировым характером. Но в то же время российская экономика накопила опыт борьбы с этими кризисами, и я думаю, что мы, я не думаю, я уверен, что мы пройдем это испытание", — сказал он в эфире программы "Познер".

Тем не менее, он согласился, что текущая ситуация является серьезным шоком. "Я согласен, что это очень серьезный шок для всех", — добавил он.

Однако, министр не стал комментировать, какими будут потери для экономики из-за пандемии.

"Я придерживаюсь того, что пока публично выходить с прогнозами и оценками преждевременно", — сказал Решетников.

Министр напомнил, что российские власти приняли уже два пакета мер по поддержке экономики и граждан в связи с пандемией коронавируса. По его словам, объем мер оценивается в 2,1 триллиона рублей (это без учета тех, что были объявлены президентом России в четверг в строительном секторе).

При этом он отметил, что правительство, принимая решения по стимулированию экономики, учитывает несколько горизонтов развития ситуации. "У нас есть краткосрочный горизонт, сейчас, когда карантинные меры, когда закрытие экономики, когда мы сделали выбор в пользу максимального сохранения здоровья людей… Есть среднесрочный период, когда мы будем восстанавливаться", — пояснил министр.

"И наконец есть горизонт, который мы тоже должны учитывать, потому что мы оказались сейчас с вами в конце десятилетнего цикла экономического роста мировой экономики. Многие ожидали коррекции, и коронавирус сделал эту коррекцию очень глубокой. Мы понимаем, что весь мир будет восстанавливаться и это займет время. Поэтому мы должны раскладывать ресурсы по всем этим трем периодам. Очень велико искушение сейчас все, что есть, использовать, но надо на все три периода (распределить — ред.)", — считает Решетников.

Он также добавил, что меры поддержки бизнеса и отраслей экономики — это инвестиции в будущее восстановление экономики России.