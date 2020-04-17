МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. В России зарплату меньше двух МРОТ, 24 260 рублей, получает более 20% трудоспособного населения – свыше 5,5 миллиона человек, именно они могут быть освобождены от уплаты НДФЛ, рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Ранее парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму пакет законопроектов, которыми предлагается освободить россиян от уплаты подоходного налога в размере 13% в случае, если их ежемесячный доход ниже уровня двух МРОТ.

"Отмена НДФЛ для этой категории населения означает недополучение бюджетом средств в размере более 3 триллионов рублей. И значит, этот объем придется откуда-то финансировать. Но на фоне низких цен на нефть, газ, падения производства в стране, снижения экспортных поступлений, возможностей компенсировать выпадающие доходы государства может и не быть", — отмечает эксперт.

Российский бюджет в мае будет получать меньше 1 доллара с барреля нефти Urals, что будет в семь раз меньше, чем в апреле, подсчитало агентство Bloomberg. Для сравнения, в январе один баррель приносил в казну примерно 10,5 долларов, в феврале — 10,7 долларов.

Сама по себе обозначенная мера может быть эффективной, так как окажет поддержку наименее защищенным слоям населения, для которых отмена уплаты налога означает более высокую зарплату. Если из заработка не будут выплачиваться налоги (НДФЛ – это 13%), это увеличит средний заработок людей, однако не решит проблему общего падения доходов населения из-за кризиса и роста безработицы, уверен Сигал.

При наиболее вероятном сценарии падение реальных доходов россиян во втором квартале составит 15% и достигнет пика к III кварталу, ранее рассказал агентству "Прайм" главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.



